28 серпня 2025, 14:56

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу Краснодарського краю

28 серпня 2025, 14:56
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці стратегічних об’єктів російської армії

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Операції проводилися силами безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони України.

Серед уражених об’єктів - Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Підприємство щороку переробляє понад 6 млн тонн нафти та виробляє бензини і дизельне паливо, які використовуються для забезпечення російської армії. На території заводу зафіксовано масштабну пожежу.

Також під ударами опинився Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод спеціалізується на виробництві бензинів, дизельного пального, мазутів і розчинників - загалом понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік. Під час атаки сталося кілька вибухів і пожежа на території об’єкта.

Крім цього, українські підрозділи уражали склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів, задіяних для постачання російських військ. Вогневі дії проводилися як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, українські військові уразили російський малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" поблизу окупованого Криму. Операція відбулася 28 серпня 2025 року за участю Департаменту активних дій ГУР та спецпідрозділу "Примари".

