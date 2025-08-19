Фото: ОП

Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо переговори про припинення війни не принесуть результату

Про це повідомляє BFMTV, передає RegioNews .

"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", – сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

Після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним.