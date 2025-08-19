У разі провалу переговорів санкції проти Росії необхідно посилити, – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо переговори про припинення війни не принесуть результату
Про це повідомляє BFMTV, передає RegioNews.
"Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону", – сказав Макрон журналістам у Вашингтоні.
Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.
Після зустрічі з Трампом та європейськими лідерами Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним.