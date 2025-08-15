Фото из открытых источников

В белорусских СМИ появилась информация о телефонном разговоре между самопровозглашенным президентом Лукашенко и Дональдом Трампом. Американский лидер это подтвердил

Об этом президент США написал в Truth Social, передает RegioNews.

Дональд Трамп назвал разговор с Лукашенко отличным. Он пояснил, что позвонил по телефону самопровозглашённому президенту Беларуси, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Сейчас обсуждается освобождение еще 1300 заключенных.

"Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина в Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - пишет Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине. Долгожданная встреча Трампа с Путиным состоится 15 августа, в 22:30 по Киеву. При этом он говорил, что если встреча будет плохой – он очень быстро ее закончит.