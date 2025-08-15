17:35  15 серпня
15 серпня 2025, 17:12

Трамп перед зустріччю з Путіним зателефонував Лукашенко

15 серпня 2025, 17:12
Фото з відкритих джерел
У білоруських ЗМІ з'явилась інформація телефонну розмову між самопроголошеним президентом Лукашенко та Дональдом Трампом. Американський лідер це підтвердив

Про це президент США написав у Truth Social, передає RegioNews.

Дональд Трамп назвав розмову з Лукашенко чудовою. Він пояснив, що зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Зараз обговорюється звільнення ще 1 300 в'язнів.

"Ми обговорили багато тем, включаючи візит президента Путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому. Дякую за вашу увагу до цього питання", - пише Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні. Довгоочікувана зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня, о 22:30 за Києвом. При цьому він говорив про те, що якщо зустріч буде поганою — він дуже швидко її закінчить.

