Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

Общая картина не изменилась: демократов, поддерживающих украинцев, больше республиканцев. Однако с весны поддержка Киева среди республиканцев тоже значительно выросла.

"Половина американской общественности считает, что США обязаны помогать Украине, а 47% считают, что нет. Доля республиканцев и независимых избирателей, которые склоняются к республиканцам, которые считают, что такая обязанность существует, составляет 35% - это на 12 пунктов больше, чем в марте, хотя все еще значительно меньше, чем 6, считают так же", - говорят журналисты.

49% респондентов считают, что Трамп примет мудрые решения по поводу российско-украинской войны. Остальные 59% не слишком уверены в его решениях. Более трети американцев считают действия Трампа пророссийскими, 6% - думают, что он поддерживает Украину. 28% считают, что он соблюдает баланс, а остальные не уверены в его действиях.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине. Долгожданная встреча Трампа с Путиным состоится 15 августа, в 22:30 по Киеву. При этом он говорил, что если встреча будет плохой – он очень быстро ее закончит.