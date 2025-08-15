11:45  15 серпня
Чи треба підтримувати Україну: американців опитали перед зустріччю Трампа і Путіна

Фото з відкритих джерел
У США провели опитування Pew Research Center. У американців спитали, чи мають США допомагати України захищатися від російської агресії

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

Загальна картина не змінилась: демократів, які підтримують українців, більше за республіканців. Проте з весни підтримка Києва серед республіканців теж значно зросла.

"Половина американської громадськості вважає, що США мають обов'язок допомагати Україні, а 47% вважають, що ні. Частка республіканців і незалежних виборців, які схиляються до республіканців, які вважають, що такий обов'язок існує, становить 35% - це на 12 пунктів більше, ніж у березні, хоча все ще значно менше, ніж 66% демократів і виборців, які схиляються до демократів, які вважають так само", - кажуть журналісти.

49% респондентів вважають, що Трамп ухвалить мудрі рішення щодо російсько-української війни. Інші 59% не дуже впевнені в його рішеннях. Понад третину американців вважають дії Трампа проросійськими, 6% - думають, що він підтримує Україну. 28% вважають, що він дотримується балансу, а решта не впевнені в його діях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні. Довгоочікувана зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня, о 22:30 за Києвом. При цьому він говорив про те, що якщо зустріч буде поганою — він дуже швидко її закінчить.

