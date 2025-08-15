11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 14:51

На Балі затримали українку з 2 кг наркотиків: справа може завершитися смертною карою

15 серпня 2025, 14:51
Фото: скріншот статті/Radarbali
Правоохоронці перевіряють усіх учасників схеми та обставини спроби збуту небезпечної речовини серед туристів

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Radarbali, передає RegioNews.

На острові Балі правоохоронці затримали 21-річну мешканку Одеси з двома кілограмами синтетичного наркотику, відомого як "голубий сапфір". Ця речовина може викликати психози, судоми та навіть призвести до смерті.

За даними слідства, дівчина входила до групи постачальників наркотиків і планувала збувати їх серед туристів на острові. Наразі триває розслідування обставин справи та встановлюються всі учасники схеми.

Місцеві правоохоронці повідомляють, що відповідно до законодавства Індонезії за подібні злочини передбачене суворе покарання, включно зі смертною карою.

Раніше повідомлялося, столична поліція розпочала перевірку магазинів у Дніпровському районі через ймовірний продаж товарів із забороненими речовинами.

