Фото: скріншот статті/Radarbali

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Radarbali, передає RegioNews.

На острові Балі правоохоронці затримали 21-річну мешканку Одеси з двома кілограмами синтетичного наркотику, відомого як "голубий сапфір". Ця речовина може викликати психози, судоми та навіть призвести до смерті.

За даними слідства, дівчина входила до групи постачальників наркотиків і планувала збувати їх серед туристів на острові. Наразі триває розслідування обставин справи та встановлюються всі учасники схеми.

Місцеві правоохоронці повідомляють, що відповідно до законодавства Індонезії за подібні злочини передбачене суворе покарання, включно зі смертною карою.

