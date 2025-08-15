На Балі затримали українку з 2 кг наркотиків: справа може завершитися смертною карою
Правоохоронці перевіряють усіх учасників схеми та обставини спроби збуту небезпечної речовини серед туристів
Про це повідомляє місцеве ЗМІ Radarbali, передає RegioNews.
На острові Балі правоохоронці затримали 21-річну мешканку Одеси з двома кілограмами синтетичного наркотику, відомого як "голубий сапфір". Ця речовина може викликати психози, судоми та навіть призвести до смерті.
За даними слідства, дівчина входила до групи постачальників наркотиків і планувала збувати їх серед туристів на острові. Наразі триває розслідування обставин справи та встановлюються всі учасники схеми.
Місцеві правоохоронці повідомляють, що відповідно до законодавства Індонезії за подібні злочини передбачене суворе покарання, включно зі смертною карою.
