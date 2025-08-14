13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 13:23

Завтра все завершиться: губернатор Бєлгорода висловив думку щодо можливого завершення війни

14 серпня 2025, 13:23
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Після завершення так званої "СВО" у Бєлгородській області почнуть роботи з розмінування

Про це повідомляють у Рос-ЗМІ, передає RegioNews.

Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив, що після завершення так званої "СВО" в регіоні розпочнеться масштабна робота з розмінування територій.

Підрозділи готуються до розмінування

За його словами, до цих робіт залучать спеціалізовані підрозділи "Барс-Белгород" та "Орлан". Вони будуть відповідати за очищення від вибухонебезпечних предметів та забезпечення безпеки місцевого населення.

Підготовка до цієї роботи вже ведеться, підкреслив губернатор.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним на Алясці. Кремль уточнив точний час початку переговорів і назвав членів російської делегації.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Дональд Трамп обговорював у США можливі сценарії припинення війни та умови потенційної мирної угоди. Водночас президент України попередив, що російському лідеру не можна довіряти, а президент Франції Еммануель Макрон назвав сам факт зустрічі значною поступкою з боку США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна завершення війни розмінування безпека Дональд Трамп Володимир Путін Аляска
Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній
14 серпня 2025, 13:09
На Херсонщині через обстріл поранено 16-річного хлопця
14 серпня 2025, 11:59
На Харківщині дві жінки намагались загасити пожежу: одна з них загинула
14 серпня 2025, 09:43
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Пара з Кривого Рогу намагалася переправити військовозобов’язаного за 12 тис. доларів через кордон
14 серпня 2025, 14:40
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
14 серпня 2025, 14:29
Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState
14 серпня 2025, 14:18
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 13:56
На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув
14 серпня 2025, 13:55
Росія випробовує FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "Пелюстка"
14 серпня 2025, 13:41
Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: коли стартують переговори і хто буде присутній
14 серпня 2025, 13:09
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
14 серпня 2025, 13:01
За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника
14 серпня 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »