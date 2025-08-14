Фото: ілюстративне

Після завершення так званої "СВО" у Бєлгородській області почнуть роботи з розмінування

Про це повідомляють у Рос-ЗМІ, передає RegioNews.

Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив, що після завершення так званої "СВО" в регіоні розпочнеться масштабна робота з розмінування територій.

Підрозділи готуються до розмінування

За його словами, до цих робіт залучать спеціалізовані підрозділи "Барс-Белгород" та "Орлан". Вони будуть відповідати за очищення від вибухонебезпечних предметів та забезпечення безпеки місцевого населення.

Підготовка до цієї роботи вже ведеться, підкреслив губернатор.

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним на Алясці. Кремль уточнив точний час початку переговорів і назвав членів російської делегації.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Дональд Трамп обговорював у США можливі сценарії припинення війни та умови потенційної мирної угоди. Водночас президент України попередив, що російському лідеру не можна довіряти, а президент Франції Еммануель Макрон назвав сам факт зустрічі значною поступкою з боку США.