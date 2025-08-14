14:14  13 серпня
14 серпня 2025, 00:30

У РФ попри зустріч Трампа і Путіна можуть готувати нову ракету - ЗМІ

14 серпня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
РФ може готуватися до випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом. До таких висновків експерти дійшли, вивчаючи супутникові фото за останні тижні

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на американських дослідників повідомили, що фотографії демонструють значну активність на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Через збільшення кількості особового складу, обладнання кораблів, літаків експерти підозрюють, що росіяни готуються випробовувати ракету 9М730 "Буревісник".

Дослідник Джеффрі Льюїс з Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері зазначив, що ці випробування можуть відбутися вже цього тижня. Припускають, що запланували це ще до того, як стало відомо про майбутню зустріч Путіна і Трампа.

Також джерела журналістів у сфері безпеки підтвердили, що РФ готує випробування цієї ракети. При цьому у виданні зауважили, що "Буревісник" мав лише два успішні випробувань з 13 проведених.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та диктатора Путіна відбудеться в Алясці вже 15 серпня. При цьому в Євросоюзі хочуть, що український президент Володимир Зеленський так був там присутній. Водночас у ЗМІ з посиланням на американських чиновників кажуть, що Трамп все ще злиться на Путіна за безрезультатні попередні розмови.

