13 серпня 2025, 22:23

У Польщі затримали українця: підозрюють в диверсії на користь Росії

13 серпня 2025, 22:23
Ілюстративне фото
У Польщі затримали громадянина України. Його звинувачують в роботі на російські спецслужби

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала молодого українця. Він звинувачується в диверсійних діях. Йдеться про ворожі написи, а також спроби знищення чи нанесення образливих малюнків на пам’ятниках, які принижують гідність поляків.

Голова польського уряду підкреслив, що цей українець був завербований іноземними спецслужбами. Він також додав, що це не перший випадок, а уже продумані акції.

Нагадаємо, що раніше Дональд Туск попереджав, що РФ використовує перевірену агентуру, щоб налаштувати Київ проти Варшави.

"Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це стратегія Путіна, організована іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди одними й тими ж", - каже прем'єр-міністр Польщі.

