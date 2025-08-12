07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
07:59  13 серпня
У Кривому Розі 5-річний хлопчик загинув після падіння з 9-го поверху
12 серпня 2025, 23:55

Мільярди на вбивства: скільки Росії коштують удари по Україні в 2025 році

12 серпня 2025, 23:55
Фото з відкритих джерел
Від початку 2025 року РФ витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли українських міст. Це приблизно весь бюджет Ефіопії на 2021 рік

Про це повідомляє Forbes, передає RegioNews.

Фахівці підрахували, що лише на дрони типу "Шахед" росіяни з початку поточного року витратили понад 5 мільярдів доларів. Ці дрони разом з "безпілотниками-імітаторами" стали основним засобом в російських повітряних атаках.

Видання зазначає, що за останні сім місяців росіяни випустили по Україні майже 29 тисяч далекобійних дронів. Це також 1,4-1,7 мільйона кілограм вибухівки. Найбільше ударних дронів та імітаторів ворог випустив по українських містах у липні – понад 6 тисяч.

"Точна пропорція – скільки летить "Шахедів" і скільки їхніх імітаторів – невідома. На травень РФ виробляла 2700 "Шахедів" і 2500 імітаторів на місяць, розповідали Forbes Ukraine в ГУР. В обстрілі 17 червня з 440 дронів "справжніми" було близько 280 "Шахедів", за повідомленням Повітряних сил. Оціночна пропорція – близько 55-65% на користь справжніх "Шахедів" – приблизно 16 000-19 000 таких дронів запустила РФ із початку року. Кожен із них має боєголовку до 90 кг. Сумарно на "Шахедах" прилетіло в Україну 1400-1700 т вибухівки з початку року", - кажуть у Forbes.

Варто зазначити, що за даними ГУР один "Шахед" коштує близько 200 тисяч доларів. Тобто, лише на удари цими дронами росіяни могли витратити близько 5,7 мільярда доларів.

Слід зазначити, що при цьому ЗСУ дають відсіч ворогу. За добу 12 серпня російська армія втратила на фронті 980 солдатів. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 1 мільйона 65 тисяч військових

