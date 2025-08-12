Удар беспилотником по Черниговщине: ранен 52-летний энергетик
Российские военные атаковали город Семеновка Черниговской области из беспилотника. В результате удара ранения получил 52-летний гражданский мужчина — работник энергетической сферы
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его словам, дрон попал рядом со служебным авто.
Пострадавшего госпитализировали с обломочными ранениями. Ему оказывают медицинскую помощь.
Напомним, сегодня, 12 августа, вражеская авиация атаковала село Приморское Васильевского района Запорожья. В результате удара разрушен жилой дом, взрывная волна и обломки повредили и соседние сооружения. Ранения получил 68-летний местный житель.
