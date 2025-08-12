Фото з відкритих джерел

Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Це сталось після того, як Київ звертався до Бундестагу з проханням профінансувати виробництво дронів

Про це повідомляє WELT, передає RegioNews.

У травні Україна зверталась до Німеччини з проханням профінансувати виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, йдеться про дрони "Лютий" та "Барс", які долають до 600 та до 800 кілометрів відповідно. Німеччина погодилась.

Країна виділяє Києву допомогу в розмірі 5 мільярдів євро. Близько 400 мільйонів євро спрямовані на постачання чотирьох систем Iris-T від Diehl. Крім того, KNDS отримає контракт на ремонт техніки, зокрема на ремонт зенітних установок Gepard. Ремонт буде відбуватися в Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповідав, що Україна та Німеччина домовились про постачання ППО IRIS-T впродовж найближчих трьох років. При цьому він зазначив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки, адже Україна хоче завершення війни.