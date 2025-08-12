19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
12 серпня 2025, 03:25

Німеччина виділить 5 мільярдів на дрони для України

12 серпня 2025, 03:25
Фото з відкритих джерел
Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Це сталось після того, як Київ звертався до Бундестагу з проханням профінансувати виробництво дронів

Про це повідомляє WELT, передає RegioNews.

У травні Україна зверталась до Німеччини з проханням профінансувати виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, йдеться про дрони "Лютий" та "Барс", які долають до 600 та до 800 кілометрів відповідно. Німеччина погодилась.

Країна виділяє Києву допомогу в розмірі 5 мільярдів євро. Близько 400 мільйонів євро спрямовані на постачання чотирьох систем Iris-T від Diehl. Крім того, KNDS отримає контракт на ремонт техніки, зокрема на ремонт зенітних установок Gepard. Ремонт буде відбуватися в Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповідав, що Україна та Німеччина домовились про постачання ППО IRIS-T впродовж найближчих трьох років. При цьому він зазначив, що це не означає, що війна триватиме ще три роки, адже Україна хоче завершення війни.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
