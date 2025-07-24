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Впервые США приняли продажу для Украины двух пакетов военной помощи. В частности, речь идет о противовоздушной обороне

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Пентагон и Госдеп США одобрили продажу двух пакетов военной помощи Украине. Речь идет о сумме около 322 миллионов долларов.

В частности, 172 миллиона долларов направлены на системы противовоздушной обороны HAWK Phase III и их обслуживание, включая грузовики, запчасти, ремонт и обучение.

Еще 150 миллионов долларов направлено на оборудование по ремонту и техническому обслуживанию боевых машин пехоты Bradley.

Напомним, ранее издание ABC News писало, что есть вероятность, что Путин пойдет на уступки перед Трампом. Однако, считают западные аналитики, это произойдет только тогда, когда президент США продолжит предоставлять Украине значительное количество оружия, это будет свидетельствовать о важных изменениях.