Коронавирус в Украине: 415 новых случаев, всего больных - 6125
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
По состоянию на вторник больше всего заболевших коронавирусом зафиксирован в Черновицкой области, там насчитывается 988 больных. Второе место занимает Киев с 892 случаями коронавирус. Среди лидеров также Ивано-Франковская область, там заболели 556 человек.
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 338 случаев;
Волынская область — 174 случая;
Днепропетровская область — 122 случая;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 270 случаев;
Закарпатская область — 205 случаев;
Запорожская область — 137 случаев;
Ивано-Франковская область — 556 случаев;
Кировоградская область — 247 случаев;
м. Киев — 892 случая;
Киевская область — 356 случаев;
Львовская область — 256 случаев;
Луганская область — 25 случаев;
Николаевская область — 41 случай;
Одесская область — 146 случаев;
Полтавская область — 101 случай;
Ровенская область — 341 случай;
Сумская область — 84 случая;
Тернопольская область — 435 случаев;
Харьковская область — 77 случаев;
Херсонская область — 70 случаев;
Хмельницкая область — 49 случаев;
Черновицкая область — 988 случаев;
Черкасская область — 186 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.
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