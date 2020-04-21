Коронавирус в Украине: 415 новых случаев, всего больных - 6125

По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели

Фото: flickr

По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По состоянию на вторник больше всего заболевших коронавирусом зафиксирован в Черновицкой области, там насчитывается 988 больных. Второе место занимает Киев с 892 случаями коронавирус. Среди лидеров также Ивано-Франковская область, там заболели 556 человек.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 338 случаев;

Волынская область — 174 случая;

Днепропетровская область — 122 случая;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 270 случаев;

Закарпатская область — 205 случаев;

Запорожская область — 137 случаев;

Ивано-Франковская область — 556 случаев;

Кировоградская область — 247 случаев;

м. Киев — 892 случая;

Киевская область — 356 случаев;

Львовская область — 256 случаев;

Луганская область — 25 случаев;

Николаевская область — 41 случай;

Одесская область — 146 случаев;

Полтавская область — 101 случай;

Ровенская область — 341 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 435 случаев;

Харьковская область — 77 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черновицкая область — 988 случаев;

Черкасская область — 186 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

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