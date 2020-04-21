12:29  21 апреля
На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
10:58  20 апреля
ООС: на Пасху оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2020, 09:56 41

Коронавирус в Украине: 415 новых случаев, всего больных - 6125

Читайте також
українською мовою
21 апреля 2020, 09:56 41
Читайте також українською мовою
По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели
Фото: flickr
По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По состоянию на вторник больше всего заболевших коронавирусом зафиксирован в Черновицкой области, там насчитывается 988 больных. Второе место занимает Киев с 892 случаями коронавирус. Среди лидеров также Ивано-Франковская область, там заболели 556 человек.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 338 случаев;

Волынская область — 174 случая;

Днепропетровская область — 122 случая;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 270 случаев;

Закарпатская область — 205 случаев;

Запорожская область — 137 случаев;

Ивано-Франковская область — 556 случаев;

Кировоградская область — 247 случаев;

м. Киев — 892 случая;

Киевская область — 356 случаев;

Львовская область — 256 случаев;

Луганская область — 25 случаев;

Николаевская область — 41 случай;

Одесская область — 146 случаев;

Полтавская область — 101 случай;

Ровенская область — 341 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 435 случаев;

Харьковская область — 77 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черновицкая область — 988 случаев;

Черкасская область — 186 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)


коронавирус Украина болезнь Минздрав смерти статистика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ляшко назвал дату, до которой могут продлить карантин
21 апреля 2020, 09:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Закарпатье: возросло количество инфицированных COVID-19 пограничников
20 апреля 2020, 18:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Ярослав Емельяненко
Валерия Ясницкая
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »