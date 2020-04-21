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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 15:38 6

Запорожские предприниматели выедут на автопробег выживания

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21 апреля 2020, 15:38 6
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Автопробег на поддержку малого бизнеса, который из-за карантина лишен возможностей для выживания, состоится в Запорожье в среду, 22 апреля
Фото: ZIK
Автопробег на поддержку малого бизнеса, который из-за карантина лишен возможностей для выживания, состоится в Запорожье в среду, 22 апреля

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на организаторов акции – городской союз предпринимателей "Ника", пишет RegioNews.

Цель автопробега – выразить поддержку малому бизнесу. Мероприятие запланировано как всеукраинское: одновременно с Запорожьем подобные автопробеги пройдут в ряде областных центров Украины, утверждают организаторы.

Мероприятие не нарушит карантинных ограничений - участники не будут выходить из автомобилей. Требования предпринимателей в виде резолюции представителям власти передаст глава Союза предпринимателей "Ника" Лидия Кривенко.

"Самозанятые люди сейчас поставлены на грань выживания. В Запорожье закрыты все рынки, предприниматели и аграрии потеряли доходы. Крупные же сети супермаркетов стали фактически монополистами и взвинтили цены на продукты. Весь этот комплекс проблем, по словам организаторов автопробега, усиливает социальную напряженность в Запорожье и окрестностях", - объясняют свою позицию предприниматели.

В Запорожье автопробег стартует одновременно, в 10:00, из двух мест: одна колонна – по проспекту Юбилейному в Хортицком районе, вторая – с площади Свободы в Александровском. В центре города примерно в 10:30 эти колонны с'соединятся и отправятся сначала к ОГА, а потом – к мэрии Запорожья.

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