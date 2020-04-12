Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью LB, передает RegioNews.
По его словам, миллион долларов обещает сам президент Владимир Зеленский, который уже поручил разослать письма ученым о "премировании".
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - заявил он.
Кроме того, Ляшко рассказал и о закупке отечественных тест систем.
"У нас зарегистрировано пять производителей. Все они разработали свои тест-системы и готовы продавать их нам. Но с них подтверждение качества получили пока двое, это именно те, чьи тесты уже используются в лабораториях. Когда наши лаборатории начинают работать на определенных тест-системах, первых 5 положительных и 10 отрицательных результатов передают в нашу референс-лабораторию, и она подтверждает качество проведенных исследований. Главное, чтобы они (национальные производители, – ред.) готовы были продавать большое количество тестов. Сейчас, знаю, один благотворительный фонд помог производителю тестов закупить и довезти на территорию Украины реактивы для массового изготовления 20000 ПЦР-систем", - рассказал он.
Напомним, что Ляшко уверен - если украинцы будут придерживаться карантинных мер и, главное, не нарушать его на Пасхальные праздники, то с 24-го апреля начнется выход из карантина.
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