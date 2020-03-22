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22 марта 2020, 08:19 128

Еще один депутат стал жертвой коронавируса

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22 марта 2020, 08:19 128
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COVID-19 заразился нардепт Сергей Вельможный, член группы "Доверие"
Фото:https://www.facebook.com/velmoza
COVID-19 заразился нардепт Сергей Вельможный, член группы "Доверие"

Об этом сообщил народный депутат Сергей Шахов, у которого ранее диагностировали коронавирус, на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу сейчас, подтвердился вирус", - заявил Шахов.

Сергей Вельможный - мажоритарщик с Луганщины, коллега Шахова по группе "Доверие", в Раде 8-го созыва был его помощником.

К тому же, по утверждениям коллег, Вельможный последний раз был ВР на пленарном заседании Совета 17-го марта.

Сам Вельможный на своей странице в Facebook разместил фото из больницы в окружении врачей в средствах защиты и заявил, что он вместе с сыном госпитализирован "с симптомами, похожими на вирус COVID-19".

"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - сообщил депутат.


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