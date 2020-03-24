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24 марта 2020, 17:04 36

Ученые узнали, как долго коронавирус может жить на поверхностях

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24 марта 2020, 17:04 36
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Через 17 дней после того, как пассажиры покинули круизный лайнер Diamond Princess, на поверхностях кают обнаружили коронавирус
Фото: flickr
Через 17 дней после того, как пассажиры покинули круизный лайнер Diamond Princess, на поверхностях кают обнаружили коронавирус

Об этом сообщает CNBC, передает RegioNews.

Таким образом, вирус может выживать на поверхностях значительно дольше, чем показывали предыдущие исследования.

В материале отмечается, что коронавирус обнаружили в каютах пассажиров, у которых были симптомы заболевания, так и в каютах зараженных пассажиров, у которых не было симптомов.

Авторы исследования отметили, что вирус был обнаружен в течение 17 дней после того, как пассажиры покинули лайнер, до проведения дезинфекции.

Ученые также констатируют, что способность вируса так долго выживать на поверхностях не обязательно означает, что он может из них распространяться.

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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