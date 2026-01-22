14 лет заключения: в Харьковской области осудили военного за убийство

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области суд вынес приговор военнослужащему, который в ноябре 2024 года застрелил мужчину

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на решение Харьковского районного суда Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 23 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял автомат и принадлежавшие другому военнослужащему боеприпасы и самовольно покинул место дислокации подразделения, направившись в сторону Харькова.

На автодороге у села Циркуны между ним и случайным прохожим возник словесный конфликт. В ходе ссоры военнослужащий произвел несколько прицельных выстрелов в туловище и голову мужчины. От полученных ранений потерпевший погиб на месте.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, погибший получил множественные огнестрельные ранения головы, шеи, грудной клетки и верхних конечностей. Тяжесть повреждений привела к почти мгновенной смерти.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого были умышленными и представляли повышенную общественную опасность. При рассмотрении дела также было учтено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По совокупности преступлений военнослужащего приговорили к 14 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его возместить расходы по проведению экспертиз и выплатить по 500 тысяч гривен моральной компенсации матери и несовершеннолетнему сыну погибшего.

