10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 08:38

14 лет заключения: в Харьковской области осудили военного за убийство

22 января 2026, 08:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области суд вынес приговор военнослужащему, который в ноябре 2024 года застрелил мужчину

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на решение Харьковского районного суда Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 23 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял автомат и принадлежавшие другому военнослужащему боеприпасы и самовольно покинул место дислокации подразделения, направившись в сторону Харькова.

На автодороге у села Циркуны между ним и случайным прохожим возник словесный конфликт. В ходе ссоры военнослужащий произвел несколько прицельных выстрелов в туловище и голову мужчины. От полученных ранений потерпевший погиб на месте.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, погибший получил множественные огнестрельные ранения головы, шеи, грудной клетки и верхних конечностей. Тяжесть повреждений привела к почти мгновенной смерти.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого были умышленными и представляли повышенную общественную опасность. При рассмотрении дела также было учтено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По совокупности преступлений военнослужащего приговорили к 14 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его возместить расходы по проведению экспертиз и выплатить по 500 тысяч гривен моральной компенсации матери и несовершеннолетнему сыну погибшего.

Напомним, Яворовский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего , который во время действия военного положения самовольно отсутствовал в воинской части. Известно, что его не было на месте службы шесть часов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область военный стрельба конфликт убийство прохожий суд решение тюрьма
Выстрелил в голову и скрылся: на Киевщине на мужчину напали, когда он шел домой
21 января 2026, 21:15
Изнасиловал и задушил прямо посреди улицы: в Ровно иностранца вынесли приговор за убийство женщины
21 января 2026, 20:50
Во Львове мужчина ножом убил свою соседку
21 января 2026, 15:35
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"
22 января 2026, 10:26
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »