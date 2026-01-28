14:25  28 января
В Одесской области родителей судили из-за того, что дети в школе устроили буллинг
11:57  28 января
На Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу: есть случаи ампутаций
11:45  28 января
В Днепре мужчина ездил по городу на BMW под наркотиками
28 января 2026, 13:49

Смерть курсанта в одесской больнице: медик будет отвечать за халатность и подделку документов

28 января 2026, 13:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Приморская окружная прокуратура направила в суд дело в отношении врача-инфекциониста, обвиняемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и подделке медицинской документации

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

В январе 2024 года 18-летнего курсанта учебного заведения, заболевшего острым респираторным заболеванием, направили из медпункта в инфекционную больницу.

Пациент сообщил врачу об имеющейся аллергии на определенные антибиотики и гормональный препарат. Несмотря на это, врач не указал информацию об аллергии в медкарте и назначил госпитализацию с введением соответствующих лекарств.

Медсестра выполнила назначение, что привело к анафилактическому шоку и смерти курсанта.

После трагедии врач поддел документацию, указав, что у пациента не было аллергии, чтобы скрыть собственную халатность.

Следствие передало материалы в суд, где медик будет отвечать за свои действия перед законом.

Напомним, правоохранители в Николаеве передали в суд дело 33-летнего стоматолога-хирурга. Из-за его халатности и профессиональных ошибок умер 63-летний мужчина.

