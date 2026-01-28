Смерть курсанта в одесской больнице: медик будет отвечать за халатность и подделку документов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Приморская окружная прокуратура направила в суд дело в отношении врача-инфекциониста, обвиняемого в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и подделке медицинской документации

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

В январе 2024 года 18-летнего курсанта учебного заведения, заболевшего острым респираторным заболеванием, направили из медпункта в инфекционную больницу.

Пациент сообщил врачу об имеющейся аллергии на определенные антибиотики и гормональный препарат. Несмотря на это, врач не указал информацию об аллергии в медкарте и назначил госпитализацию с введением соответствующих лекарств.

Медсестра выполнила назначение, что привело к анафилактическому шоку и смерти курсанта.

После трагедии врач поддел документацию, указав, что у пациента не было аллергии, чтобы скрыть собственную халатность.

Следствие передало материалы в суд, где медик будет отвечать за свои действия перед законом.

