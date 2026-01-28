14:25  28 января
28 января 2026, 14:02

В Черниговской области офицер ТЦК попался на взятке $2 500 за "небоевую" службу

28 января 2026, 14:02
Фото: Прокуратура Украины
Правоохранители разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных ТЦК и СП Черниговской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, офицер предложил давнему знакомому коррупционную схему уклонения от мобилизации. Он обещал из-за своего служебного положения и "дружественных связей" повлиять на результаты военно-врачебной комиссии и обеспечить оформление "нужного" заключения об ограниченной пригодности к военной службе, что фактически освобождало от мобилизации к боевым подразделениям.

За такую услугу чиновник требовал 2,5 тысячи долларов США. Во время очередной передачи неправомерной выгоды его задержали "на горячем".

Офицеру сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц ТЦК и СП, а также членов ВЛК к аналогичным случаям противоправной деятельности.

Напомним, в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Его задержали непосредственно при получении трех тысяч долларов неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал беспрепятственное обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области.

