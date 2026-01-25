10:26  25 січня
Відновлення УБД без бюрократії: що потрібно знати військовим
У пологовому будинку Рівного в "Вікні життя" залишили немовля
У Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок – Кличко
25 січня 2026, 12:40

Волинянка облаяла чиновницю у Facebook: що вирішив суд

25 січня 2026, 12:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Іваничівський районний суд розглянув справу щодо волинянки, яка у Facebook залишила нецензурний коментар на адресу голови Литовезької сільської ради

Про це пишуть Волинські новини із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

За порушення громадського порядку правоохоронці склали на жінку протокол за дрібне хуліганство.

На судове засідання жінка не з’явилася, проте у письмовому поясненні визнала провину. Вона зазначиола, що залишила коментар через злість на чиновницю, яка, за її словами, не виплатила їй гроші за роботу на сході країни. Також вона додала, що голова сільради заблокувала її в месенджері, тому коментар був зроблений у відкритому доступі.

Суд, дослідивши всі матеріали справи, визнав волинянку винною у дрібному хуліганстві та обмежився усним зауваженням.

Нагадаємо, в Україні планують посилити відповідальність за погрози державним та громадським діячам. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт № 14372, який передбачає кримінальну відповідальність за погрози та заклики до насильства, висловлені через інтернет або інші засоби зв’язку. Документ вже направили на розгляд Комітету з питань правоохоронної діяльності.

