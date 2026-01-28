14:25  28 января
28 января 2026, 13:39

Масштабная земельная афера в Житомирской области: 1 134 участка и миллионы убытков

28 января 2026, 13:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему незаконного завладения правами аренды земель сельскохозяйственного назначения на территории Овручской и Народной общин Житомирщины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 37-летний житель Киева, ранее работавший на агропредприятии и уволившийся еще в 2021 году, с июля 2023 года выдавал себя за уполномоченного представителя компании. Он заключал фиктивные договоры купли-продажи прав аренды земельных участков, не имея на это никаких полномочий. Для этого фигурант подделывал документы, подписи и печати.

В результате его действий было незаконно переоформлено право аренды на 1 134 земельных участка общей площадью более 1 309 гектаров.

За свои сделки подозреваемый получил 150 тысяч долларов, что составляет более 5,4 млн грн. Кроме этого, предприятию-арендодателю нанесен ущерб более чем на 2 млн грн.

Мужчине сообщили о подозрении за:

  • ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов);
  • ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Волынской области чиновник Госгеокадастра продал земли заповедного фонда. Общий ущерб, причиненный государственным интересам, составляет более 6,3 млн гривен.

