Фото: Львовская таможня

В Украину пытались незаконно ввезти партию внешних аккумуляторов для iPhone

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Ночью 3 декабря в пункт пропуска "Грушев – Будомеж" прибыл рейсовый автобус "Лешно – Верховина". Водитель, 40-летний житель Ивано-Франковской области, задекларировал всего 10 кг личных вещей.

В ходе осмотра таможенники и пограничники в багажном отделении автобуса обнаружили две картонные коробки со 150 внешними аккумуляторами Apple iPhone Battery Pack MagSafe. Ориентировочная стоимость товара – около 600 тысяч гривен.

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой контрабандной подакцизной продукции составляет более 12 млн грн.