04 декабря 2025, 09:32

На Львовщине в рейсовом автобусе нашли 150 внешних аккумуляторов Apple на 600 тыс. грн

04 декабря 2025
Фото: Львовская таможня
В Украину пытались незаконно ввезти партию внешних аккумуляторов для iPhone

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Ночью 3 декабря в пункт пропуска "Грушев – Будомеж" прибыл рейсовый автобус "Лешно – Верховина". Водитель, 40-летний житель Ивано-Франковской области, задекларировал всего 10 кг личных вещей.

В ходе осмотра таможенники и пограничники в багажном отделении автобуса обнаружили две картонные коробки со 150 внешними аккумуляторами Apple iPhone Battery Pack MagSafe. Ориентировочная стоимость товара – около 600 тысяч гривен.

Во Львовской области в рейсовом автобусе нашли 150 внешних аккумуляторов для iPhone на 600 тыс. грн

По факту нарушения таможенных правил составлен протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Во Львовской области в рейсовом автобусе нашли 150 внешних аккумуляторов Apple на 600 тыс. грн

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили контрабанду жидкостей для электронных сигарет. Общая стоимость изъятой контрабандной подакцизной продукции составляет более 12 млн грн.

04 декабря 2025
