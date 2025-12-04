Жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max
В середу, 3 грудня, у пункті пропуску "Устилуг" прикордонники разом з митниками виявили в авто Renault партію незадекларованих телефонів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
За кермом автомобіля була 32-річна мешканка Любомля. Оглядова група знайшла в машині 23 смартфони iPhone 17 Pro Max, заховані в сумці з продуктами.
Загальна орієнтовна вартість телефонів – понад 1,6 млн грн.
Гаджети вилучили та передали на склад митниці.
Нагадаємо, на Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів Apple. Водій їх не задекларував. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.
