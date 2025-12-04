Фото: ДПСУ

В середу, 3 грудня, у пункті пропуску "Устилуг" прикордонники разом з митниками виявили в авто Renault партію незадекларованих телефонів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За кермом автомобіля була 32-річна мешканка Любомля. Оглядова група знайшла в машині 23 смартфони iPhone 17 Pro Max, заховані в сумці з продуктами.

Загальна орієнтовна вартість телефонів – понад 1,6 млн грн.

Гаджети вилучили та передали на склад митниці.

Нагадаємо, на Львівщині у рейсовому автобусі знайшли 150 зовнішніх акумуляторів Apple. Водій їх не задекларував. Орієнтовна вартість товару – близько 600 тисяч гривень.