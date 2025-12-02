На Волині колишній військовий організував схему втечі ухилянтів за кордон

13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 14:13

На Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон

02 грудня 2025, 14:13
Фото: ДПСУ
Оперативники Волинського прикордонного загону викрили організовану схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Двоє жителів Ковельського району налагодили схему нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Організатор оборудки – 32-річний колишній військовослужбовець, який влітку цього року звільнився зі служби за сімейними обставинами, без права носити військову форму.

За свої послуги ділки вимагали по 6000 доларів з клієнта.

Правоохоронці затримали організатора та його спільника на околиці Ковеля під час отримання 24 тисяч доларів за переправлення чотирьох чоловіків. Правоохоронці вилучили гроші, отримані за незаконну оборудку.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, у складі групи).

Одному з ділків суд призначив цілодобовий домашній арешт на 60 діб, іншому – нічний арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Буковині біля кордону з Молдовою затримали чотирьох чоловіків та їх провідника. Жителі Київської та Дніпропетровської областей заплатили по 10 тисяч доларів за втечу з країни.

