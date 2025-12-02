На Волині колишній військовий організував схему втечі ухилянтів за кордон

Фото: ДПСУ

Двоє жителів Ковельського району налагодили схему нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. Організатор оборудки – 32-річний колишній військовослужбовець, який влітку цього року звільнився зі служби за сімейними обставинами, без права носити військову форму.

За свої послуги ділки вимагали по 6000 доларів з клієнта.

Правоохоронці затримали організатора та його спільника на околиці Ковеля під час отримання 24 тисяч доларів за переправлення чотирьох чоловіків. Правоохоронці вилучили гроші, отримані за незаконну оборудку.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів, у складі групи).

Одному з ділків суд призначив цілодобовий домашній арешт на 60 діб, іншому – нічний арешт. Досудове розслідування триває.

