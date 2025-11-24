Ілюстративне фото: pixabay

Трагедія трапилася в Луцьку у суботу, 22 листопада

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік проживав спільно з матір’ю. В якийсь момент між ними виник конфлікт. Чоловік в стані злості вдарив 66-річну жінку молотком, внаслідок чого та померла.

Зловмисника затримали. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.115 КК України.

За скоєне 49-річний чоловік може провести за ґратами до 15 років.

