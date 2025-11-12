Фото: полиция

ДТП произошло в Луцке во вторник, 11 ноября, около 14:45 на проспекте Воли

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Skoda Octavia сбил 21-летнюю и 23-летного пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы. Медики оказали им помощь, не госпитализировали.

Отмечается, что 68-летний водитель находился за рулем трезвым.

По данному факту открыто производство. Продолжается следствие.

Напомним, днем 10 ноября в Луцке водитель Ford сбил на пешеходном переходе двух 15-летних подростков и скрылся, оставив автомобиль. В результате ДТП дети получили травмы. Их доставили в больницу.