В Луцке водитель сбил на пешеходном переходе двоих детей и сбежал, оставив авто
ДТП произошло днем 10 ноября на улице Владимирской в Луцке
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Ford сбил двух 15-летних подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП дети получили травмы. Их доставили в больницу. Парня госпитализировали, девочку после оказания медпомощи отпустили домой.
Водитель оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Полицейские установили личность нарушителя – это 43-летний лучанин. Его разыскивают.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, утром 9 ноября в Хмельнитчине маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. В результате ДТП получили травмы водитель и четверо пассажиров.
11 ноября 2025
