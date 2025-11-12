Фото: поліція

ДТП сталася в Луцьку у вівторок, 11 листопада, близько 14:45 на проспекті Волі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Skoda Octavia збив 21-річну та 23-річного пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок аварії пішоходи отримали травми. Медики надали їм допомогу, не госпіталізовували.

Зазначається, що 68-річний водій перебував за кермом тверезий.

За даним фактом відкрито провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, вдень 10 листопада у Луцьку водій Ford збив на пішохідному переході двох 15-річних підлітків та втік, залишивши авто. Внаслідок ДТП діти отримали травми. Їх доставили до лікарні.