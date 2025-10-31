В Луцке столкнулись семь авто: есть пострадавшие

Фото: полиция

ДТП произошло в Луцке в четверг, 30 октября, около 18:00 на проспекте Победы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Audi не учел дорожную обстановку и столкнулся Volkswagen Touareg под управлением 36-летней женщины. После этого авто откинуло, что привело к столкновению с еще пятью машинами.

В результате ДТП травмировались 48-летний водитель одного из авто – он в больнице, и двое пассажиров – 33-летняя женщина и 29-летний мужчина – после оказания медпомощи их отпустили домой.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

