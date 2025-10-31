У Луцьку зіткнулися сім авто: є постраждалі

Фото: поліція

ДТП сталася у Луцьку в четвер, 30 жовтня, близько 18:00 на проспекті Перемоги

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся Volkswagen Touareg під керуванням 36-річної жінки. Після цього авто відкинуло, що призвело до зіткнення із ще пʼятьма машинами.

Внаслідок ДТП травмувалися 48-річний водій одного із авто – він у лікарні, та двоє пасажирів - 33-річна жінка та 29-річний чоловік – після надання меддопомоги їх відпустили додому.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

