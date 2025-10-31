На Волині вночі легковик вилетів у кювет та перекинувся: двоє постраждалих
ДТП сталася 29 жовтня близько опівночі у Камінь-Каширському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Mercedes-Benz на швидкості не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.
Внаслідок ДТП 33-річний водій та 26-річний пасажир отримали травми. Обох госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, вранці 28 жовтня у Вінниці зіткнулися два легковики. Постраждали двоє пасажирів, їх доправили до лікарні.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів.
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масштабної евакуації населення.
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
