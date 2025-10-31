Фото: поліція

ДТП сталася 29 жовтня близько опівночі у Камінь-Каширському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Mercedes-Benz на швидкості не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП 33-річний водій та 26-річний пасажир отримали травми. Обох госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

