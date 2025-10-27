09:38  27 октября
Везла ножи в Польшу: на Волыни пенсионерку оштрафовали на 17 тыс. грн
10:48  27 октября
Гибель троих детей и женщины из-за отравления угарным газом на Кировоградщине: комментарий полиции
07:58  27 октября
В Карпатах на Говерле спасатели помогли жительнице Киева с ребенком
27 октября 2025, 07:45

Смертельное ДТП на Хмельнитчине: микроавтобус съехал в кювет

27 октября 2025, 07:45
Фото: ГСЧС
ДТП произошло в воскресенье, 26 октября, около 7:30 вблизи села Жердя Каменец-Подольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Автомобиль Fiat съехал в кювет. От полученных травм 50-летний водитель скончался на месте.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшего из поврежденного авто.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП в Хмельнитчине 26 октября
В Хмельнитчине микроавтобус съехал в кювет 26 октября

Напомним, с января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2 245 человек, из них 141 ребенок, были травмированы 23 484 человека.

ДТП Хмельницкая область спасатели погибший микроавтобус
