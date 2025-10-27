Фото: ГСЧС

ДТП произошло в воскресенье, 26 октября, около 7:30 вблизи села Жердя Каменец-Подольского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Автомобиль Fiat съехал в кювет. От полученных травм 50-летний водитель скончался на месте.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшего из поврежденного авто.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, с января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2 245 человек, из них 141 ребенок, были травмированы 23 484 человека.