Фото: поліція

ДТП сталася у понеділок, 27 жовтня, близько 20:00 у селі Чарторийськ Камінь-Каширського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підліток на мотоциклі Geon не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку й врізався в бетонну електроопору. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, вранці 26 жовтня на Хмельниччині мікроавтобус з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці.