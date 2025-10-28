08:58  28 жовтня
На Хмельниччині викрили мережу нелегальних АЗС
07:15  28 жовтня
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 10:09

Врізався у стовп: на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст

28 жовтня 2025, 10:09
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася у понеділок, 27 жовтня, близько 20:00 у селі Чарторийськ Камінь-Каширського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підліток на мотоциклі Geon не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку й врізався в бетонну електроопору. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

На Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст

Нагадаємо, вранці 26 жовтня на Хмельниччині мікроавтобус з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Волинська область аварія загиблий мотоцикліст підліток
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ
28 жовтня 2025, 10:58
У Києві пʼяний чоловік влаштував стрілянину біля будинку: є поранені перехожі
28 жовтня 2025, 10:50
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: влада показала наслідки
28 жовтня 2025, 10:47
У Рівному дві жінки отруїлися чадним газом
28 жовтня 2025, 10:36
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 22 жовтня
28 жовтня 2025, 10:27
В Україні офіційно стартує опалювальний сезон: що відомо
28 жовтня 2025, 10:14
В Україні зросла кількість ДТП через п'яних водіїв: де найбільше порушників
28 жовтня 2025, 09:57
"Примари" ГУР в небі: на Донеччині розвідники уразили дві РЛС та пускову установку ЗРК росіян
28 жовтня 2025, 09:49
Наркоканал на Закарпатті: щомісяця збували кілограм метамфетаміну, викрито 12 осіб
28 жовтня 2025, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »