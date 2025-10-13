12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 17:33

На Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі

13 жовтня 2025, 17:33
фото: ДПСУ
Читайте также
Ввечері 12 жовтня поблизу села Кропивники Шацької громади Ковельського району в лісі зникла жінка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До пошуків долучились військовослужбовці Волинського прикордонного загону. Вони за допомогою тепловізійного безпілотника оглянули густу лісисту місцевість і знайшли жінку. Вона була дезорієнтована, але при свідомості.

Як з’ясувалося, 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.

"Оперативні дії прикордонників і використання сучасних технологій допомогли врятувати життя людини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Волині затримали двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС. Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
