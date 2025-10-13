На Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До пошуків долучились військовослужбовці Волинського прикордонного загону. Вони за допомогою тепловізійного безпілотника оглянули густу лісисту місцевість і знайшли жінку. Вона була дезорієнтована, але при свідомості.

Як з’ясувалося, 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.

"Оперативні дії прикордонників і використання сучасних технологій допомогли врятувати життя людини", – йдеться у повідомленні.

