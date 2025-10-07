Фото: ілюстративне

Директор волинського підприємства визнав ухилення від податків і сплатив у бюджет понад 4,5 млн грн

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині завершилося досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків підприємством, директор якого сплатив у бюджет понад 4,5 млн гривень. Провадження велося за ч.1 ст. 212 КК України про умисне ухилення від податків у значних розмірах. Прокурори забезпечили відшкодування заподіяної державі шкоди у повному обсязі.

Слідство встановило, що у 2024 році компанія експортувала до країн Євросоюзу заморожені гриби та ягоди на суму понад 23 млн грн. При цьому походження лісової продукції не було відображене у фінансовій звітності, що призвело до несплати податків на суму понад 4,1 млн грн.

Крім того, підприємство незаконно заготувало 100 тонн чорниці без необхідних дозволів. Через це до місцевого бюджету не надійшло майже 400 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Загальна сума ухилення від податків сягнула понад 4,5 млн грн.

Директор підприємства визнав свою вину та повністю сплатив заборгованість державі. Розслідування проводило Управління БЕБ у Волинській області. Тепер справу розглядатиме суд.

