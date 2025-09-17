Фото из открытых источников

В окрестностях Днепра существует живописная балка. О нем знают местные жители, однако до сих пор ее никак не назвали

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Вблизи Таромской каменоломни на Днепропетровщине находится балка. У нее нет официального названия. Однако это место стало излюбленным среди местных жителей. Здесь можно увидеть живописные склоны, фрагменты истории и все возможности для современной туристической инфраструктуры.

Историки связывают окрестности с древней слободкой Ругелевка. Отмечается, что "ругели" - специальные приспособления для рыбалки, которые производили местные жители. В XVI веке Таромское и близлежащие территории насчитывали несколько подобных поселений. Когда уровень воды поднимался, поселения затоплялись, и жители переселялись ниже.

Сейчас балка привлекает туристов. Местные жители рассказывают, что здесь люди не только гуляют, но купаются в озере.

