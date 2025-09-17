12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
17 вересня 2025, 14:56

На Дніпропетровщині знайшли унікальну балку, про яку сперечаються історики

17 вересня 2025, 14:56
Фото з відкритих джерел
На околицях Дніпра існує мальовнича балку. Про неї знають місцеві жителі, проте досі її ніяк не назвали

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Поблизу Таромської каменоломні на Дніпропетровщині розташована балка. У неї немає офіційної назви. Проте це місце стало улюбленим серед місцевих жителів. Тут можна побачити мальовничі схили, фрагменти історії та всі можливості для сучасної туристичної інфраструктури.

Історики пов'язують околиці із давньою слобідкою Ругелівка. Зазначається, що "ругелі" — спеціальні пристосування для риболовлі, які виготовляли місцеві жителі. У XVI столітті Таромське та прилеглі території налічували кілька подібних поселень. Коли рівень води піднімався, то поселення затоплювались, і жителі переселялися нижче.

Зараз балка приваблює увагу туристів. Місцеві жителі розповідають, що тут люди не тільки гуляють, але й купаються в озері.

Нагадаємо, на Вінниччині науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс із давніми зображеннями. Він розташований у селі Слобода Підлісівська.

відпочинок природа Дніпро
