Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

12-річна дівчинка без дозволу взяла квадроцикл і вирушила кататися разом із подругою. Не впоравшись із керуванням, вона з’їхала в кювет і врізалася в дерево.

Пасажирка не постраждала, а водійку з травмами та переломом ушпиталили.

За даним фактом слідчі відкрили провадження.

