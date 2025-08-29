Незаконна вирубка лісу на Волині: організатор скоїв самогубство, справу передано до суду

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило одне з найрезонансніших розслідувань у сфері лісового господарства на Волині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 13 учасників злочинної організації, які у 2024 році незаконно вирубали понад 1,1 тисячі дерев на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України".

Збитки довкіллю перевищили 6,4 млн грн.

До складу групи входили 15 осіб: шестеро службовців Камінь-Каширського лісгоспу, співробітник ГУ ДСНС у Волинській області (син організатора), а також комерсанти і перевізники.

Зловмисники використовували одні й ті ж товарно-транспортні накладні, оформлюючи ділову деревину – сосну, дуб, граб – як дрова. Для приховування незаконної порубки пні викорчовували, спалювали та засипали землею. Деревину транспортували на лісопильні для переробки на пиломатеріали.

У березні 2025 року правоохоронці повідомили про підозру 11 особам. Троє з підозрюваних переховувалися, але згодом самі з'явилися до слідчих.

Організатор – місцевий підприємець – після викриття наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку із зізнанням. Провадження щодо нього закрито.

Один із фігурантів визнав провину та вже відшкодував державі 280 тис. грн у межах окремого кримінального провадження.

До суду скеровано обвинувальні акти за статтями:

ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою);

ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу).

Під час обшуків у одного з перевізників виявлено бойові патрони, тож йому інкримінують також ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

На три земельні ділянки, три будинки та 14 транспортних засобів накладено арешт. Посадовців лісгоспу відсторонено від роботи, співробітника ДСНС – звільнено.

У разі доведення вини учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу. Внаслідок цього довкіллю завдано збитків на майже 34 мільйони гривень. За інформацією правоохоронців, до цього причетний керівник державного підприємства "Дніпровське лісове господарство". Йому вже повідомили про підозру.