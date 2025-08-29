02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
01:55  29 серпня
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 07:43

Незаконна вирубка лісу на Волині: організатор скоїв самогубство, справу передано до суду

29 серпня 2025, 07:43
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило одне з найрезонансніших розслідувань у сфері лісового господарства на Волині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 13 учасників злочинної організації, які у 2024 році незаконно вирубали понад 1,1 тисячі дерев на території філії "Камінь-Каширське лісове господарство" ДП "Ліси України".

Збитки довкіллю перевищили 6,4 млн грн.

До складу групи входили 15 осіб: шестеро службовців Камінь-Каширського лісгоспу, співробітник ГУ ДСНС у Волинській області (син організатора), а також комерсанти і перевізники.

Зловмисники використовували одні й ті ж товарно-транспортні накладні, оформлюючи ділову деревину – сосну, дуб, граб – як дрова. Для приховування незаконної порубки пні викорчовували, спалювали та засипали землею. Деревину транспортували на лісопильні для переробки на пиломатеріали.

У березні 2025 року правоохоронці повідомили про підозру 11 особам. Троє з підозрюваних переховувалися, але згодом самі з'явилися до слідчих.

Організатор – місцевий підприємець – після викриття наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку із зізнанням. Провадження щодо нього закрито.

Один із фігурантів визнав провину та вже відшкодував державі 280 тис. грн у межах окремого кримінального провадження.

До суду скеровано обвинувальні акти за статтями:

  • ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
  • ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою);
  • ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу).

Під час обшуків у одного з перевізників виявлено бойові патрони, тож йому інкримінують також ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

На три земельні ділянки, три будинки та 14 транспортних засобів накладено арешт. Посадовців лісгоспу відсторонено від роботи, співробітника ДСНС – звільнено.

У разі доведення вини учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу. Внаслідок цього довкіллю завдано збитків на майже 34 мільйони гривень. За інформацією правоохоронців, до цього причетний керівник державного підприємства "Дніпровське лісове господарство". Йому вже повідомили про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ліс ДБР розслідування Волинська область вирубка дерев держпідприємство схема Ліси України
На Волині ексначальника ОДА судять за хабарництво
28 серпня 2025, 21:47
На Тернопільщині привласнили понад 2,3 млн грн під час ремонту освітніх закладів
28 серпня 2025, 18:34
На Дніпропетровщині викрили посадовця, який вимагав 40 тис грн за стягнення аліментів
27 серпня 2025, 18:48
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Суворі закони проти військових: дисципліна чи репресії
29 серпня 2025, 08:03
Атака на Запорізький район: поранено однорічну дитину
29 серпня 2025, 07:29
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
29 серпня 2025, 07:14
Наслідки ракетної атаки РФ: кількість загиблих у Києві зросла до 23
29 серпня 2025, 07:06
"Буквально за руку мене веде": Маша Єфросиніна розповіла, як її син реагує на тривоги
29 серпня 2025, 03:55
Переможницю Холостяка-13 викликали до суду в Німеччину: що сталось
29 серпня 2025, 03:30
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 02:55
Гурт Ziferblat досі "платить" за Євробачення
29 серпня 2025, 02:30
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »