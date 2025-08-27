10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 18:48

В Днепропетровской области разоблачили чиновника, который требовал 40 тыс грн за взыскание алиментов

27 августа 2025, 18:48
Фото: полиция Днепропетровской области
Чиновника исполнительной службы в городе Самар обвиняют в требовании взятки за содействие во взыскании алиментов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Следователи города Самар направили в суд обвинительный акт против должностного лица исполнительной службы, которого разоблачили на взятке. Согласно версии следствия, сотрудник государственного учреждения обещал женщине содействовать во взыскании алиментов с ее бывшего мужа за 40 тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали передачу денег у административного здания. После получения неправомерной выгоды чиновник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе обыска в его служебном кабинете изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители задокументировали передачу денег

Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Судебное разбирательство определит ответственность должностного лица и возможные наказания в пределах действующего законодательства.

Ранее сообщалось, в Днепре полиция разоблачила коррупционную схему в колледже, где администратор требовала деньги за поступление. Следователи сообщили о подозрении работнице учреждения, получившей 500 долларов за гарантированное зачисление абитуриента.

