Фото: полиция Днепропетровской области

Чиновника исполнительной службы в городе Самар обвиняют в требовании взятки за содействие во взыскании алиментов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Следователи города Самар направили в суд обвинительный акт против должностного лица исполнительной службы, которого разоблачили на взятке. Согласно версии следствия, сотрудник государственного учреждения обещал женщине содействовать во взыскании алиментов с ее бывшего мужа за 40 тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали передачу денег у административного здания. После получения неправомерной выгоды чиновник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе обыска в его служебном кабинете изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Судебное разбирательство определит ответственность должностного лица и возможные наказания в пределах действующего законодательства.

