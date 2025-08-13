Фото: ГБР

Инцидент произошел в окрестностях Кропивницкого, в помещении одного из гаражных кооперативов

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным ГБР, в гараже хранилось более сотни килограммов взрывчатых веществ, мины и различные боеприпасы. Арсенал изъяли и передали на экспертизу, после чего планируется его передача для нужд Вооруженных Сил Украины.

В гараже в окрестностях Кропивницкого обнаружили тайник со взрывчаткой

Оперативники отмечают, что к обустройству тайника могут быть причастны несколько гражданских лиц и один военнослужащий. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, проверяют круг причастных и источники происхождения арсенала.

Правоохранители изъяли боеприпасы и передали на экспертизу

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

