22 серпня 2025, 08:52

На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою

22 серпня 2025, 08:52
Фото: прокуратура
Правоохоронці викрили жителя Львівщини, який незаконно продавав вибухівку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, упродовж літа 24-річний фігурант переслав волинянину поштою 10 кг бездимного пороху.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак прокуратура оскаржує рішення і наполягає на триманні під вартою.

За незаконний збут вибухівки львівʼянину загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині у гаражі виявили схованку з сотнями кілограмів вибухівки та мінами. До облаштування схованки можуть бути причетні кілька цивільних осіб та один військовослужбовець.

