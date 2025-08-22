Фото: прокуратура

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, упродовж літа 24-річний фігурант переслав волинянину поштою 10 кг бездимного пороху.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак прокуратура оскаржує рішення і наполягає на триманні під вартою.

За незаконний збут вибухівки львівʼянину загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині у гаражі виявили схованку з сотнями кілограмів вибухівки та мінами. До облаштування схованки можуть бути причетні кілька цивільних осіб та один військовослужбовець.