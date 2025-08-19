Фото: БЭБ

Бывшему начальнику управления агропромышленного развития Волынской ОГА объявили подозрение из-за убытков бюджета более чем на 4,8 млн грн при закупке зерна

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

Чиновник, злоупотребляя служебным положением, заключил договор на закупку пшеницы по завышенной цене. Из-за этого государство приобрело 4000 тонн зерна дороже среднерыночной стоимости, что повлекло более 4,8 млн грн убытков бюджета.

Сотрудники БЭБ сообщили о подозрении экс-чиновнику по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам).

Следствие продолжается. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения подозреваемому и устанавливают других участников схемы.

Напомним, на Запорожье разоблачили схему присвоения более 6,4 млн грн, выделенных на строительство фортификаций. Фигуранты – чиновники Мелитопольской РГА и частные предприниматели. Двум участникам схемы объявили подозрение.