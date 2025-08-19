Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
Бывшему начальнику управления агропромышленного развития Волынской ОГА объявили подозрение из-за убытков бюджета более чем на 4,8 млн грн при закупке зерна
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Чиновник, злоупотребляя служебным положением, заключил договор на закупку пшеницы по завышенной цене. Из-за этого государство приобрело 4000 тонн зерна дороже среднерыночной стоимости, что повлекло более 4,8 млн грн убытков бюджета.
Сотрудники БЭБ сообщили о подозрении экс-чиновнику по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам).
Следствие продолжается. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения подозреваемому и устанавливают других участников схемы.
