Фото: БЕБ

Колишньому начальнику управління агропромислового розвитку Волинської ОДА оголосили підозру через збитки бюджету на понад 4,8 млн грн під час закупівлі зерна

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки .

Посадовець, зловживаючи службовим становищем, уклав договір на закупівлю пшениці за завищеною ціною. Через це держава придбала 4000 тонн зерна дорожче від середньоринкової вартості, що спричинило понад 4,8 млн грн збитків бюджету.

Працівники БЕБ повідомили про підозру експосадовцю за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).

Слідство триває. Правоохоронці вирішують питання про запобіжний захід підозрюваному та встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, на Запоріжжі викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій. Фігуранти – посадовці Мелітопольської РДА та приватні підприємці. Двом учасникам схеми оголосили підозру.