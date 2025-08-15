На Волині взяли під варту 20-річного молодика, який зґвалтував 17-річну дівчину
Жителю одного з сіл Камінь-Каширського району повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, пізно увечері 10 серпня нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.
Суд обрав 20-річному фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років увʼязнення.
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
15 серпня 2025, 11:11Стало відомо, скільки дітей загинуло через війну в Україні
15 серпня 2025, 10:59До Дня Незалежності України: з'явився фінальний трейлер нового історичного екшну
15 серпня 2025, 10:55П'ятеро травмованих у ДТП на Львівщині: вантажівка в'їхала в пішоходів
15 серпня 2025, 10:36Ціни на ласощі Медового Спасу: скільки коштуватиме мед та мак в українських магазинах
15 серпня 2025, 10:35У ексголови райради Рівненщини виявили землю на 5,6 млн грн - суд визнав їх необґрунтованими
15 серпня 2025, 10:33Найменші запаси води за десятиріччя: яка ситуація з водосховищами в Україні
15 серпня 2025, 10:25Коли можуть дозволити виїзд чоловікам до 22 років
15 серпня 2025, 10:15"Добряче за це отримував": актор Олександр Рудинський розповів, як його дружина реагує на інтимні сцени в кіно
15 серпня 2025, 10:15У Миколаєві 20-річна студентка буде сидіти через наркотики
15 серпня 2025, 09:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »