На Волыни 16-летний мотоциклист сбил велосипедиста: потерпевший погиб

Фото: Национальная полиция

В селе Ветлы на Камень-Каширщине произошло смертельное ДТП. 16-летний мотоциклист сбил 35-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина погиб на месте, несмотря на попытки медиков его спасти

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 13 августа около 23:00. Несовершеннолетний, управляя мотоциклом Loncin на большой скорости, не справился с управлением и столкнулся с ехавшим на велосипеде местным жителем.

Юноша и сам получил травмы, его госпитализировали.

Как выяснилось, он не имел водительского удостоверения, а транспортное средство было незарегистрированным.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Подростку грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция призывает родителей внимательнее контролировать досуг своих детей, чтобы не допустить трагедий, которые могут стоить жизни человека.

Напомним, с начала 2025 года в Волынской области зарегистрировано более 300 ДТП с участием несовершеннолетних. Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.