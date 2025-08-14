13:01  14 серпня
12:32  14 серпня
07:35  14 серпня
14 серпня 2025, 13:55

На Волині 16-річний мотоцикліст збив велосипедиста: потерпілий загинув

14 серпня 2025, 13:55
Фото: Національна поліція
У селі Ветли на Камінь-Каширщині трапилася смертельна ДТП. 16-річний мотоцикліст збив 35-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, попри спроби медиків його врятувати

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 13 серпня близько 23:00. Неповнолітній, керуючи мотоциклом Loncin на великій швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з місцевим жителем, який їхав на велосипеді.

Юнак і сам отримав травми, його госпіталізували.

Як з'ясувалося, він не мав водійського посвідчення, а транспортний засіб був незареєстрований.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Підлітку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція закликає батьків уважніше контролювати дозвілля своїх дітей, аби не допустити трагедій, що можуть коштувати людського життя.

Нагадаємо, з початку 2025 року у Волинській області зареєстровано понад 300 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Близько половини цих ДТП сталися під час керування мопедами, скутерами, мотоциклами та двоколісним електротранспортом.

